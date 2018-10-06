Хоккейная команда «Мордовия» проиграла ХК «Чебоксары»

Хоккейная команда «Мордовия» со счетом 0:3 проиграла ХК «Чебоксары».

Указанный матч прошел 5 октября в Чебоксарах. В первом периоде первую шайбу в ворота мордовской команды отправил Тихомиров. Тот же игрок «Чебоксар» в третьем периоде записал на счет своей команды ещё два очка. В итоге матч завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Большую часть игры мордовские хоккеисты провели в обороне. Так называемых голевых моментов у представителей «Мордовии» было мало.

Ответный поединок между «Мордовией» и «Чебоксарами» пройдет 6 октября.

По информации, которая была опубликована пресс-службой хоккейной команды «Мордовия».

Источник: hcmordovia.ru