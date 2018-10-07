В Темниковском районе в результате пожара пострадал человек

В Темниковском районе произошел пожар, в результате которого пострадал человек.

Поздним вечером 5 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в селе Жегалово произошел пожар. Внезапно воспламенился жилой дом №33, который расположен по адресу – улица Куйбышева. Площадь распространения пламени составила 56 квадратных метров.

В результате пожара пострадал один человек. В настоящее время какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

Причина воспламенения жилого дома в данный момент устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru