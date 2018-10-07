Футбольная команда «Мордовия» одержала победу над ФК «Факел» из Воронежа

Футбольная команда «Мордовия» со счетом 2:1 одержала победу над ФК «Факел» из Воронежа.

Указанный матч прошел 6 октября в Воронеже. На этот раз древняя пословица, гласящая, что дома и стены помогают, не прошла проверку действительностью. На 15-й минуте матча первый мяч в ворота хозяев поля отправил Филипп Дворецков. На 20-й минуте игры второй гол на счет мордовской команды записал Руслан Мухаметшин. На 75-й минуте матча единственный мяч в ворота «Мордовии» отправил Михаил Афанасьев.

В итоге матч завершился со счетом 2:1 в пользу мордовской команды.

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru