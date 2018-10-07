В Саранске воспламенился жилой дом

В Саранске произошло возгорание жилого дома.

Указанное происшествие произошло 6 октября в поселке Луховка. Внезапно воспламенился частный жилой дом. На место происшествие оперативно прибыли сотрудники МЧС. Спасателям удалось не допустить распространение пламени на расположенные поблизости жилые постройки.

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.

Огонь серьезно повредил строение.

Причина воспламенения жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru