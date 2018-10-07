Хоккейная команда «Мордовия» взяла реванш в повторном матче с ХК «Чебоксары»

Хоккейная команда «Мордовия» в повторном матче смогла обыграть ХК «Чебоксары».

Игра прошла 6 октября в Чебоксарах. В первом периоде две шайбы в ворота чебоксарской команды смогли отправить Горячев и Карлин. Во втором периоде ещё одну шайбу на счет «Мордовии» записал Кружилин. В третьем периоде единственную в данном матче шайбу в ворота мордовской команды отправил Жданов.

Стоит упомянуть, что в первом матче, который прошел 5 октября, «Мордовия» со счетом 3:0 уступила победу «Чебоксарам».

Мордовская команда выразила отдельную благодарность своим болельщикам, которые активно её поддерживали.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ХК «Мордовия».

Источник: hcmordovia.ru