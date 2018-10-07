В Кочкуровском районе горел жилой дом

В одном из сел Кочкуровского района произошло возгорание жилого дома.

Указанное происшествие произошло 6 октября. На пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в селе Татарский Умыс был зафиксирован пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что горит жилой дом.

По предварительной информации, во время пожара никто из жильцов дома не пострадал.

Огонь серьезно повредил строение.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание жилой постройки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru