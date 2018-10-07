В Торбеево полицейские задержали двух дебоширов

В Торбеево сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые устроили дебош в своих домах.

Недавно мужчина, проживающий в доме, расположенном по адресу – улица Энергетиков, из-за бытовых неурядиц принялся в крайне грубой форме оскорблять свою супругу. Исключительно словесным негодованием гражданин решил не ограничиваться. Мужчина устроил в доме самый настоящий погром. Супруга жителя поселка была вынуждена обратиться за помощью в полицию.

Спустя некоторое время ещё один житель данного поселка, дом которого расположен на улице Спортивной, во время ссоры принялся избивать членов своей семьи, а после этого стал метать вещи.

В данный момент участковый уполномоченный выясняет, что привело мужчину в ярость.

По информации «Известий Мордовии».