Владимир Волков поздравил педагогическое сообщество Мордовии с Днем учителя

Глава Мордовии Владимир Волков поздравил региональное педагогическое сообщество с Днем учителя.

Торжественное собрание, посвященное указанному празднику, прошло 6 октября. Государственный музыкальный театр имени И. М. Якушева стал место проведения данного мероприятия.

Перед началом торжественной части Владимир Волков осмотрел выставку-ярмарку декоративно-прикладного творчества школ-интернатов, регионального центра дополнительного образования детей, муниципальных дошкольных образовательных организаций и центров детского творчества городского округа Саранск.

Выступая перед собравшимися, глава региона выразил педагогам благодарность за то, что они относятся к своему призванию как к искусству и отдают любимому делу всё свободное время.

Кроме того, Владимир Волков отметил, что в данный момент в регионе полностью решена проблема доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. В скором времени в Мордовии будут созданы новые ясельные места. Помимо этого, в Краснослободске, поселке Умёт Зубово-Полянского района и селе Дракино Торбеевского района началось сттроительство новых школ. Также в Ардатове, Ковылкине, Рузаевке, Лямбирском и Ромодановском районах планируется построить новые и реконструировать уже существующие учебные заведения.

Также глава региона вручил высокие государственные награды педагогам, достигшим значительных результатов в профессиональной деятельности.

Источник: e-mordovia.ru