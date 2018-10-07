Футбольная команда «Мордовия-2004» успешно стартовала в финале зоны «Приволжье»

Футбольная команда «Мордовия» успешно стартовала в финальном турнире первенства России среди команд спортивных школ в зоне «Приволжье».

Стартовый матч футболисты мордовской команды провели с представителями тольяттинской «Академии футбола имени Юрия Коноплева». Данная игра завершилась со счетом 0:0.

В рамках второго матча «Мордовия» встретилась с командой СДЮСШОР-8 из Нижнего Новгорода. Данный матч завершился со счетом 3:1 в пользу мордовских футболистов. Мячи в ворота нижегородской команды отправили Константин Мокшанов, Дмитрий Тишенков и Максим Тугушев.

7 октября мордовские футболисты проведут матч с ижевским «Зенитом».

Источник: cpf-mordovia.ru