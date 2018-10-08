"Грифон" - фотооборудование для любой фотостудии

Сегодня фотографии — это неотъемлемая часть нашей жизни. Настолько привычная, что уже сложно представить, как люди жили без возможности запечатлевать памятные события на фото. Сейчас же у каждого под рукой смартфоны с камерой, с помощью которой ежедневно делаются снимки. Однако большинству из нас все равно хочется качественных и красивых фотографий, сделанных профессиональным фотографом в красивой обстановке.

Идея открыть фотостудию приходит в голову либо людям тесно связанным с искусством фотографии, либо имеющим предпринимательскую жилку. Понятие фотостудии довольно широкое понятие. Торговая точка под вывеской "Фото на документы" тоже имеет право на гордое название фотостудия. Но чаще в нашем понимании - это шикарно декорированное помещение с хорошей профессиональной фототехникой и мастером своего дела - профессиональным фотографом.

Требуемые вложения – один из самых важных элементов любого бизнес-планирования. Для того чтобы открыть свою фотостудию, потребуется от 700 тыс. до 3 млн. рублей. Все зависит от масштабов бизнеса, сложности интерьера, задумки, города и помещения. Например, если вы захотите выкупить помещение, в котором будет располагаться студия, сумма превысит 3 млн. Но и 700 тысяч рублей хватит, чтобы открыть фотостудию.

Сэкономить можно на самом помещении – взять его в аренду; персонале – ограничиться услугами по сдаче студии в аренду; интерьере – тщательно продумать локации, которые можно компактно разместить на арендуемой площади, и грамотно подобрать элементы декора, выбрав бюджетные варианты. Также можно сэкономить на ремонте помещения, подобрав помещение в хорошем состоянии. Кстати, это сэкономит не только деньги, но и время, позволив быстрее запустить проект. Открытие приличной фотостудии действительно потребует значительных затрат.

Фототехника и аксессуары - вот что, пожалуй, может быть самой "жирной" статьей в бюджете фотостудии. Покупка нескольких фотокамер и разного вида объективов, встанет в несколько сот тысяч рублей. Под некоторые проекты подойдёт и временная аренда фототехники и аксессуаров, которую можно приобрести на сайте http://foto-grifon.ru - эта компания уже более 10 лет занимается поставкой студийного и фотооборудования.