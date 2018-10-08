В Рузаевском районе горела бесхозная постройка

В Рузаевском районе произошло возгорание бесхозной постройки.

Вечером 7 октября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что в деревне Надежкино произошел пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что горит бесхозная постройка. Огонь охватил строение на площади 50 квадратных метров.

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бесхозной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru