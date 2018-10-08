В Ленинском районе Саранска в ДТП пострадал мужчина

В Ленинском районе Саранска произошла автомобильная авария, в результате которой пострадал мужчина.

Указанный инцидент произошел в ночь на 7 октября. По предварительной информации, мужчина 1950 года рождения, находившийся за рулем автомобиля марки «Фольксваген», двигаясь по улице Полежаева, допустил столкновение с автомобилем марки «Датсун».

Мужчине 1959 года рождения, который управлял второй машиной, была оказана медицинская помощь на месте аварии. После осмотра автомобилист был отпущен домой.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку по факту данного происшествия.

Источник: гибдд.рф