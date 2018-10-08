В Лямбирском районе был задержан житель Саранска, подозреваемый в хранении наркотиков

В Лямбирском районе сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Саранска, который подозревается в незаконном хранении наркотиков.
В селе Владимировка сотрудники полиции задержали жителя Саранска 1988 года рождения. В ходе личного досмотра гражданина стражи порядка обнаружили и конфисковали 4,39 грамма синтетических наркотиков.
Подозреваемый сообщил, что приобрел запрещенное вещество в Интернете.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Саранска.
По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.мвд.рф