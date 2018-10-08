В Ромодановском районе в ДТП с участием двух автомобилей пострадал мужчина

В Ромодановском районе в результате ДТП пострадал мужчина.

Авария произошла днем 7 октября на 40-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ичалки и Большое Игнатово. По информации УГИБДД УМВД РФ по Мордовии, мужчина 1956 года рождения, управлявший автомобилем марки «Лада-Ларгус», в определенный момент движения протаранил автомобиль марки «Фиат-Дукато».

Гражданин 1989 года рождения, который управлял иномаркой, был госпитализирован в ГБУЗ РМ «РКБ №4». В настоящее время нет никакой информации о состоянии автомобилиста.

Причина происшествия пока что устанавливается.

По факту данного ДТП сотрудники Госавтоинспекции возбудили дело об административном правонарушении.

Источник: гибдд.рф