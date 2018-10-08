Житель Инсара принес в банк фальшивую денежную купюру

В Мордовии была выявлена поддельная денежная купюра номиналом 100 долларов.

Недавно в полицию поступило сообщение из одного из банков региона о том, что во время проверки ветхой денежной купюры номиналом 100 долларов, предъявленной 55-летним жителем Инсара, были выявлены несоответствия, свидетельствующие о том, что банкнота является фальшивой.

Житель Инсара сообщил, что указанная банкнота была найдена его сыном в одном из парков Саранска. Мужчина принес купюру в банк, чтобы установить её подлинность, а затем обменять.

Представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф