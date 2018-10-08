В Мордовии неизвестные злоумышленники украли двадцать дорожных знаков

В Мордовии неизвестные злоумышленники похитили с участков одной из местных автомобильных дорог двадцать дорожных знаков.

Двадцать дорожных знаков были похищены с нескольких участков дороги, которая соединяет Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что злоумышленники спилили указанные знаки, а затем сдали их в пункт приема металлолома.

Также стражами порядка в настоящее время рассматривается версия, согласно которой преступники использовали похищенные дорожные знаки в качестве строительного материала.

По информации «Известий Мордовии».