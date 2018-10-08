В Рузаевском районе водитель легковушки сбил 13-летнего велосипедиста

В Рузаевском районе 13-летний велосипедист попал под колеса легкового автомобиля.

Данный инцидент произошел в селе Левжа. Гражданин, управлявший легковым автомобилем марки «Хендай-Акцент», на улице Ленина допустил наезд на 13-летнего велосипедиста.

Пострадавший получил серьезные телесные повреждения. В настоящее время какая-либо информация о текущем состоянии велосипедиста отсутствует.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства наезда легкового автомобиля на велосипедиста.

По информации УГИБДД УМВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф