Полицейские предупреждают жителей Мордовии о новом виде мошенничества

Сотрудники правоохранительных органов предупреждают жителей Мордовии о новом виде мошенничества.

Не так давно преступники разработали новую схему так называемого бесконтактного ограбления граждан. Суть указанной схемы заключается в том, что пострадавшие получают смс-сообщения от якобы финансовых учреждений, содержащие информацию об одобрении онлайн-кредита. После этого гражданам поступает предложение об оплате комиссии.

После оплаты комиссии пострадавшие обнаруживают, что денежные средства были перечислены ими неизвестным гражданам, а кредит никто предоставлять не собирался.

Стражи порядка рекомендуют жителям Мордовии, которые получили смс-сообщения подобного характера, позвонить по номеру горячей линии или же связаться с консультантом банка, от имени которого действуют мошенники.

Источник: 13.мвд.рф