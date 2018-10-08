В Мордовии водитель иномарки сбил лошадь

В Темниковском районе лошадь попала под колеса иномарки.

Происшествие произошло на одной из автомобильных дорог указанного района. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки BMW, не сумел должным образом проконтролировать ситуацию на проезжей части и совершил наезд на лошадь, стоявшую на дороге.

Водитель иномарки и его пассажир доставлялись в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавшим был назначен курс домашнего лечения. Что случилось с животным в результате наезда машины, не сообщается.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства данного инцидента.

Источник: гибдд.рф