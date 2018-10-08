В Торбеево ведутся работы по благоустройству

В Торбеево активно ведутся работы по благоустройству дворовых территорий, а также в скором времени будут установлены остановочные комплексы.

В настоящее время работы по благоустройству ведутся во дворах домов №№ 2, 4, 6, 8, 18, 19, 22 и 24, которые расположены во втором микрорайоне. Здесь асфальтируются тротуары, а также устанавливаются урны и скамейки. Кроме того, в данный момент благоустраиваются дворы домов №№4 и 6, которые расположены по адресу – улица Ленина.

В скором времени на улицах Вторая Пятилетка, Чайковского и Девятаева будут установлены новые остановочные павильоны.

По информации «Известий Мордовий».