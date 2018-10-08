В Рузаевском районе суд вернул местной жительнице автомобиль

В Рузаевском районе суд обязал местную жительницу вернуть обратно взятый в аренду автомобиль.

Гражданка Перегудова передала гражданке Авдониной в аренду свой автомобиль марки «Фольксваген». Между женщинами был заключен соответствующий договор, который предусматривал, что гражданка Авдонина должна своевременно оплачивать аренду и беречь транспортное средство.

Гражданка Авдонина не оплачивала аренду, ссылаясь на финансовые трудности. После 20 апреля нынешнего года женщина и вовсе перестала отвечать на телефонные звонки владелицы машины. В итоге гражданка Перегудова была вынуждена обратиться в суд.

Решением Рузаевского районного суда договор об аренде транспортного средства был расторгнут. Также суд постановил взыскать арендную плату и вернуть автомобиль законной владелице.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru