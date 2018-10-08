За первую неделю октября в Мордовии было совершено более 20 краж

С начала октября на территории Мордовии было совершено более 20 краж.

Сотрудники полиции говорят о том, что в большинстве случаев одной из причин краж стала излишняя беспечность владельцев имущества.

К примеру, за сутки полицейским поступило несколько сообщений о кражах. В одном из случаев, из подъезда жилого дома в ночное время суток был похищен оставленный без присмотра велосипед. Аналогичное преступление было совершено в тот же день в Чамзинском районе. Похищенный велосипед находился в сарае.

В тот же день в Инсарском районе с оставленного на улице трактора ночью было слито более 100 литров дизельного топлива. Кроме того, в этот день в Саранске были похищены коньки, которые хранились в раздевалке спортивного объекта, находившейся в свободном доступе.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф