В Саранске состоялись районные соревнования по шахматам среди школьников

В Саранске прошли районные соревнования по шахматам среди учеников городских школ.
Среди команд школ Пролетарского района первое место завоевали представители МОУ «СОШ №35». Второе место заняла команда МОУ «СОШ №27». Третье место досталось представителям МОУ «СОШ №25».
В ходе соревнований, которые прошли в Ленинском районе, победу одержала команда «Центра одаренных детей». Второе место заняли представители МОУ «СОШ №24». Третье место заняла команда МОУ «СОШ №39».
В Октябрьском районе лучшими шахматистами оказались ученики МОУ «СОШ №32». Второе место завоевала команда МОУ «Лицей №7». Третье место заняли представители МОУ «СОШ №40».
Источник: adm-saransk.ru