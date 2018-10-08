В учебных заведениях Мордовии нарушаются правила организации питания

В сентябре в Мордовии сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали 15 нарушений требований санитарного законодательства в процессе организации питания в учебных заведениях региона.

На протяжении сентября сотрудники Роспотребнадзора провели 8 проверок в дошкольных образовательных учреждениях, 14 проверок в школах и 1 проверку в образовательном учреждении среднего профессионального образования.

По результатам указанных проверок было составлено 15 протоколов о нарушении требований санитарного законодательства в части организации питания. Были наложены штрафы.

В большинстве случаев имели место такие нарушения, как использование непригодного инвентаря, отсутствие контроля и необходимой документации, а также несоблюдение правил хранения продуктов.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru