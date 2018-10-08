В Саранске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Указанный инцидент был зафиксирован 8 октября, около 12:50 на одной из улиц города. По предварительной информации, гражданин, управлявший легковым автомобилем марки «Лада», выезжая на перекресток, врезался в правую боковую часть другой легковушки марки «Киа».

Удар был не очень сильным, поэтому машины получили незначительные повреждения. Пострадавших в данном ДТП, по сообщениям очевидцев, нет.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель одной из легковушек не уступил дорогу другой машине.

По информации, опубликованной очевидцами ДТП в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo