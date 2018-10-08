В Торбеевском районе прокуратура зафиксировала нарушения трудового законодательства

В Торбеевском районе сотрудники прокуратуры добиваются устранения нарушений трудового законодательства.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что ООО «Торбеевское торговое объединение» не произвело окончательный расчет при увольнении трех работников. Помимо этого, двумя работникам расчет был произведен не в день их увольнения. Также данные сотрудники не получили денежную компенсацию за несвоевременную выплату расчета при увольнении.

Прокурором района руководителю ООО «Торбеевское торговое объединение» было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства и привлечении к ответственности лиц, которые их допустили.

Кроме того, главный бухгалтер указанного общества был привлечен к административной ответственности.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru