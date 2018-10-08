В Торбеевском районе в ДТП пострадала женщина

В Торбеевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина.

ДТП произошло на 30-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». По предварительной информации, гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Лада», в определенный момент движения не смогла удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство вылетело с проезжей части в кювет.

Женщина, управлявшая машиной, была доставлена в ближайшую больницу. После оказания медицинской помощи гражданка была отпущена домой.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного ДТП.

Источник: гибдд.рф