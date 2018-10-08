За первую неделю октября в Саранске простудились более 2 тысяч человек

На протяжении первой недели октября в больницы Саранска по поводу заболеваний ОРВИ обратились 2422 человека.

Среди обратившихся в медицинские учреждения граждан 1674 ребенка. Случаев гриппа пока что зарегистрировано не было.

Медики приняли решение о госпитализации 102 человек, среди которых 69 детей возрастом до 14 лет.

В настоящее время уровень заболеваемости населения на 16,2% ниже эпидемиологического порога.

В целом по Мордовии уровень заболеваемости всего населения острыми респираторными вирусными инфекциями ниже уровня недельного эпидемиологического порога на 11,4%.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru