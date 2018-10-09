В Ковылкино в результате пожара погиб мужчина

В Ковылкино произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Поздним вечером 8 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на улице Терешковой произошел пожар. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили, что горит жилой дом №11. Огонь охватил постройку на площади 48 квадратных метров.

В ходе осмотра дома был обнаружен труп мужчины 1973 года рождения, которому и принадлежала данная постройка. Было установлено, что гражданин вел асоциальный образ жизни.

Известно, что дома был без газа и электричества, а также не отапливался.

Предварительной причиной пожара было названо неосторожное обращение с огнем.

Источник: 13.mchs.gov.ru