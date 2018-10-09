Предпринимателя из Саранска ограбил неизвестный мошенник

В Саранске индивидуальный предприниматель был ограблен неизвестным мошенником.

В конце сентября нынешнего года индивидуальный предприниматель обнаружил на одном из сайтов объявление о продаже сахарного песка. Мужчину привлекла весьма низкая стоимость данного товара. Предприниматель связался с якобы представителем компании, опубликовавшей указанное объявление, и договорился о покупке 7 тонн сахарного песка. Пострадавший перечислил предоплату в размере 217 тыс. рублей.

Товар в оговоренные сроки предприниматель не получил. Якобы представитель компании перестал отвечать на звонки, а страница с объявлением была заблокирована.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф