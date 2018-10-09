В Краснослободском районе произошел крупный пожар

В Краснослободском районе произошел масштабный пожар.
Ранним утром спасатели получили оперативное сообщение о том, что в селе Заречная Лосевка произошел пожар. На улице Заречной загорелись надворные постройки и дом №27, в котором в настоящее время никто не проживает. Площадь распространения пламени составила 142 квадратных метра.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания дома и надворных построек в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Республике Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru