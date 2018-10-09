Мордовская прокуратура добилась погашения задолженности за коммунальные ресурсы

В нынешнем году в Мордовии благодаря вмешательству сотрудников прокуратуры была погашена задолженность за поставленные коммунальные ресурсы на сумму, которая превышает 480 млн рублей.

С начала нынешнего года районные и межрайонные прокуроры с целью понуждения организаций погасить задолженность за поставленные коммунальные ресурсы внесли 75 представлений об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения указанных представлений была погашена задолженность на сумму более 480 млн рублей.

Кроме того, 45 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также по результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело в отношении управляющей компании, которая неправомерно использовала деньги граждан, предназначенные для оплаты поставленных теплоснабжающей организацией коммунальных ресурсов.

Источник: prokrm.ru