В Мордовии собственник земельного участка не исполнил предписание Россельхознадзора

В Зубово-Полянском районе был привлечен к ответственности владелец земельного участка сельскохозяйственного назначения, который нарушил законодательство.

В ходе проведения проверки сотрудники Россельхознадзора установили, что в предусмотренный срок владелец земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории указанного района, не разработал проект рекультивации и не провел рекультивацию угодья.

В отношении нарушителя было возбуждено дело об административном правонарушении.

Материалы указанного дела были направлены мировому судье для принятия окончательного решения.

Источник: ursn-rm.ru