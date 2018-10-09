В Рузаевском районе трактор насмерть задавил человека

В Рузаевском районе произошел несчастный случай, в результате которого погиб мужчина.

Трагедия произошла утром 8 октября на территории одного из предприятий указанного района. Трактор марки МТЗ совершил наезд на мужчину, который пытался забраться в тракторную телегу.

Полученные пострадавшим телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия.

Сотрудникам Госавтоинспекции было установлено, что у тракториста нет водительского удостоверения. В отношении мужчины был составлен административный протокол.

По факту трагедии в настоящее время проводится проверка.

Источник: гибдд.рф