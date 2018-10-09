В некоторых школах Мордовии спортзалы находятся в непригодном состоянии

В Мордовии сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения правил эксплуатации школьных спортивных залов.

В Новодевиченской средней школе спортивный зал находится в аварийном состоянии. Имеется угроза обрушения потолочного покрытия, а штукатурка и краска на стенах отслаиваются. На стенах спортивного зала МОУ «Акчеевская СОШ» была обнаружена плесень. В кабинетах, предназначенных для хранения спортивного инвентаря, МОУ Большемордовско-Пошатская СОШ им. В.В. Кирдяшкина протекает потолок. В туалете при спортивном зале Новоямской школы сантехническое оборудование находилось в неисправном состоянии.

Кроме того, было установлено, что учителя физической культуры МОУ Большемордовско-Пошатская СОШ им. В.В. Кирдяшкина и МОУ Новодевиченская СОШ не имеют дополнительного профессионального образования.

По результатам прокурорской проверки начальнику МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района» было внесено представление об устранении указанного нарушения и привлечении к ответственности виновных лиц.

Источник: prokrm.ru