В Зубовой Поляне в ДТП с участием двух легковушек пострадала школьница

В Зубовой Поляне произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадала школьница.

По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», двигаясь по одной из улиц указанного населенного пункта, потерял контроль над управлением, по причине чего транспортное средство протаранило другую легковушку марки ВАЗ-2114.

В результате данного ДТП пострадала ученица десятого класса одной из местных школ, которая находилась в салоне «Калины». Школьница получила сотрясение мозга.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку по факту аварии.

Источник: гибдд.рф