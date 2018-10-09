В одной из колоний Мордовии прошло пожарно-тактическое занятие

В отделе по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии было проведено пожарно-тактическое занятие.

Пожарно-тактическое задание было проведено в исправительной колонии. Легенда гласила, что на территории гаража специальной техники вспыхнул огонь. Обнаружив пожар, личный состав отдела по конвоированию эвакуировал людей и специальную технику в безопасное место. После этого была организована встреча вызванных расчетов ведомственной пожарной охраны.

Пожарное подразделение провело боевое развертывание и разведку места условного пожара.

В ходе тренировки был отработан весь комплекс организационных и практических мероприятий.

Источник: 13.fsin.su