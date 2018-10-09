В Саранске женщина серьезно пострадала, упав в салоне автобуса

В Саранске в результате падения в салоне пассажирского автобуса пострадала женщина.

Данный инцидент произошел ранним утром 8 октября. Мужчина, управлявший пассажирским автобусом марки ПАЗ, проезжая мимо дома №203, расположенного по адресу – улица Полежаева, резко затормозил. В этот момент в салоне транспортного средства, не сумев устоять на ногах, упала одна из пассажирок.

Пострадавшая получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей теменной области.

Известно, что водитель автобуса был трезв.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку по факту данного инцидента.

Источник: гибдд.рф