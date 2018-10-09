В Ичалковском районе легковушка сбила школьницу

В Ичалковском районе школьница попала под колеса легкового автомобиля.

Указанное ДТП произошло 8 октября, около 10:40 по адресу – улица Ленина, в селе Кемля. По предварительным данным, гражданин, управлявший легковым автомобилем марки ВАЗ, поворачивая налево, сбил ученицу седьмого класса местной школы, которая пыталась пересечь проезжую часть не по пешеходному переходу.

Пострадавшая получила растяжение связок левого коленного сустава. Школьница обращалась за помощью в Ичалковскую ЦРБ.

В данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту наезда легкового автомобиля на школьницу.

Источник: гибдд.рф