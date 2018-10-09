В Темниковском районе в ДТП пострадала женщина

В Темниковском районе произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в результате которого пострадала женщина.

ДТП произошло днем 8 октября на 1-м километре дороги, соединяющей Цыгановку Новостройку и источник Серафима Саровского. По предварительной информации, гражданин, управлявший грузовым автомобилем марки ГАЗ, выезжая на главную дрогу, не предоставил преимущество в движении микроавтобусу марки LDV, по причине чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала пассажирка микроавтобуса. Женщина доставлялась в больницу. Медики диагностировали у пострадавшей ушиб левой голени и подкожную гематому. От госпитализации женщина отказалась.

По факту ДТП в настоящее время проводится проверка.

Источник: гибдд.рф