В Мордовии обрушился мост

В Дубенском районе Мордовии произошло обрушение моста.

Указанный инцидент произошел днем 9 октября. По предварительным данным, мост обрушился в тот момент, когда по нему ехал грузовой автомобиль марки «Рено», груженный песком. Также очевидцы сообщают, что мост расположен между населенными пунктами Дубенки и Ардатов.

Какая-либо информация о пострадавших в результате обрушения моста пока что не поступала.

В скором времени специалисты выяснят, по какой причине обрушился мост.

По информации, опубликованной очевидцами в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Позже в ГИОД ГУ МЧС РФ по РМ прокомментировали происшествие: "Имеется объездной путь, расстояние которого составляет 15 км. Мост железобетонный, двухполосный, ориентировочная длина моста 15 м. Обрушение произошло в результате проезда грузового автомобиля, вес груза которого превышал допустимую норму. В результате происшествия пострадавших нет".

Фото: Александр Хохлов

Источник: vk.com/saransk_photo