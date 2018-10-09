25-летний житель Саранска подозревается в краже металла

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который подозревается в краже металла.

На минувших выходных сотрудники вневедомственной охраны республиканского управления Росгвардии после поступления тревожного вызова выехали на территорию одного из промышленных предприятий города. Прибыв на место инцидента, правоохранители выяснили, что «тревожную кнопку» нажал сторож водонасосной станции предприятия, заметивший, что неизвестный мужчина пытается сломать металлическое ограждение.

В ходе осмотра территории станции сотрудники Росгвардии заметили мужчину, в руках у которого была часть металлического забора. Немного дальше лежал лом, который, по предварительным данным, и стал орудием предполагаемого преступника.

Подозреваемым оказался 25-летний житель Саранска.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia