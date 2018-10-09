В пригороде Саранска столкнулись легковушка и внедорожник

В пригороде Саранска произошло ДТП с участием внедорожника и легкового автомобиля.
Происшествие произошло утром 9 октября на одном из участков Восточного обхода. По предварительной информации, при пересечении перекрестка не смогли разъехаться легковой автомобиль марки ВАЗ и внедорожник марки «Ниссан». Удар был достаточно сильным, поэтому после соударения обе машины были отброшены в разные стороны. Транспортные средства получили серьезные повреждения.
Какая-либо информация о пострадавших в данном ДТП пока что не поступала.
Точная причина столкновения транспортных средств в скором времени будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.
По информации, опубликованной очевидцами ДТП в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».
Фото: Антон Левкин
Источник: vk.com/saransk_photo