На одном из перекрестков Саранска столкнулись две машины

На одном из перекрестков Саранска произошло столкновение двух автомобилей.

Происшествие произошло днем 8 октября по адресу – улица Богдана Хмельницкого. По предварительной информации, гражданин, управлявший автомобилем марки «Ауди», при пересечении перекрестка не уступил дорогу другой машине, марка которой пока что не установлена, по причине чего транспортные средства столкнулись.

По предварительным данным, в результате столкновения автомобилей никто не пострадал.

Транспортные средства получили незначительные повреждения.

По информации, опубликованной очевидцами аварии в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Фото: Диана Бреславская.

Источник: vk.com/saransk_photo