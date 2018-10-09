В Ардатове осудили местного жителя, который не соблюдал административные ограничения

В Ардатове суд вынес приговор в отношении местного жителя, который не соблюдал административные ограничения.

Ранее житель Ардатова был осужден за совершение тяжкого преступления. В 2016 году мужчина вернулся из тюрьмы. В отношении гражданина был установлен административный надзор и возложены соответствующие ограничения, которые он не соблюдал, допуская такие нарушения, как отсутствие по месту жительства в ночное время суток и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Нарушитель привлекался к административной ответственности, но это не повлияло на его поведение.

Решением суда гражданин был приговорен к 5 месяцам лишения свободы условно.

Источник: prokrm.ru