Мордовская прокуратура добивается устранения нарушений, связанных с ремонтом жилых домов

В Мордовии сотрудники прокуратуры добиваются устранения нарушений законодательства в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

С начала нынешнего года сотрудники прокуратуры выявили 87 нарушений действующего законодательства в указанной сфере. С целью устранения данных нарушений было внесено 31 представление.

К дисциплинарной ответственности было привлечено 21 лицо. 6 человек были привлечены к административной ответственности. Кроме того, по материалам прокурорских проверок было возбуждено 6 уголовных дел.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru