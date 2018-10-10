Дома из дерева: польза, красота, здоровье

Вы подошли к вопросу строительства дома на собственном участке и не знаете, какой волшебный мануал прочитать, чтобы решить сразу и однозначно – мне нужен дом из такого-то конкретного материала. Из какого? Из пеноблоков, кирпича, бруса? Можно запутаться, размышляя о плюсах и минусах конкретного строения. Но очевидным будет только одно: у деревянного строительства по-прежнему больше плюсов, чем минусов. Конкретную информацию вы можете узнать на сайте компании "Мечта-Строй" - www.mechta-stroy.ru, которая занимается проектированием постройкой деревянных домов, а пока почитайте про научно доказанные факты пользы домов из дерева:

Во-первых, дерево – самый экологически чистый материал, который веками использовался для строительства жилья. Дом из дерева как будто живой, так как в нем чувствуется некая древняя атмосфера собственного укрытия, жилища, предоставленного самой природой. Деревянный дом не способен нанести вреда здоровью жильцов, пребывание в нем несет только массу положительных эмоций. Живя в таком доме, люди чувствуют себя как бы частичкой той самой первозданной природы.

Дерево – материал, который не впитывает вредных веществ, в том числе, радиации, в отличие от других материалов, которые иногда и сами являются вредными.

Деревянные дома, по прочности, ничем не отличаются от домов, возведенных из других материалов. Также деревянные дома очень хорошо сохраняют тепло (что позволяет сэкономить на обогреве в зимний и промежуточный сезоны), по сравнению с тем же кирпичом. А в жаркий сезон, создаст комфортную атмосферу и уютное пребывание за счёт того, что дерево как бы дышит, летом внутри всегда свежо.

Во-вторых, современные технологии позволяют изготавливать дома из дерева по предложенным или индивидуальным проектам, что позволяет создавать неповторимые, очень красивые и в тоже время очень современные дома, со всеми удобствами и в кратчайшие сроки.

С хорошей командой специалистов в своём деле все разрабатывается и изготовляется в кратчайшие сроки, так же возведение самого дома занимает не так много времени, так как транспортировка и строительство дома происходит с использованием практически готовых элементов по примеру конструктора.

На сайте компании вы может посмотреть и выбрать из множества готовых проектов или со специалистами разработать новый (индивидуальный).

Дома из деревянного бруса – брус изготавливается из цельной древесины, с последующей высокотехнологичной обработки подготавливается к строительству. Также можете посмотреть раздел «каркасные дома» – здесь собрана информация о передовых технологиях каркасного строительства, набирающих всё большую популярность в строительстве домов и загородных домов.