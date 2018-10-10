В Старошайговском районе горела надворная постройка

В Старошайговском районе произошло возгорание надворной постройки.

Ранним утром 9 октября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что в селе Старая Теризморга произошел пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что горит надворная постройка, которая расположена по адресу – улица Центральная. Огонь охватил строение на площади 40 квадратных метров.

Пожарным удалось не допустить распространение пламени на расположенный поблизости жилой дом.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается.

Источник: 13.mchs.gov.ru