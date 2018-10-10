В Саранске в ДТП пострадали три человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Инцидент произошел вечером 9 октября на 11-м километре дороги, которая соединяет Саранск и Рузаевку. Не смогли разъехаться два автомобиля. После столкновения одна из машин совершила наезд на пешехода.

В результате данного происшествия телесные повреждения различной степени тяжести получили три человека. В данный момент какая-либо информация о состоянии пострадавших отсутствует.

Последствия ДТП устраняли представители МЧС.

Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени установят причину столкновения автомобилей.

Источник: 13.mchs.gov.ru