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Сотрудники колоний Мордовии предотвратили две попытки доставки запрещенных предметов

Сотрудники колоний Мордовии предотвратили две попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных колониях Мордовии были предотвращены две попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №1 с помощью камер видеонаблюдения зафиксировали переброс четырех свертков через участок периметра учреждения. В указанных свертках были обнаружены восемь мобильных телефонов и пять сим-карт.

В исправительной колонии №10 во время обхода территории производственной зоны сотрудники учреждения обнаружили и конфисковали сверток, в котором находились три мобильных телефона и зарядное устройство.

В настоящее время по указанным фактам проводятся проверки.   

 


Источник: 13.fsin.su