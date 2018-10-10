Сотрудники колоний Мордовии предотвратили две попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных колониях Мордовии были предотвращены две попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №1 с помощью камер видеонаблюдения зафиксировали переброс четырех свертков через участок периметра учреждения. В указанных свертках были обнаружены восемь мобильных телефонов и пять сим-карт.

В исправительной колонии №10 во время обхода территории производственной зоны сотрудники учреждения обнаружили и конфисковали сверток, в котором находились три мобильных телефона и зарядное устройство.

В настоящее время по указанным фактам проводятся проверки.

Источник: 13.fsin.su